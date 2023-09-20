"Herifim" diye severdi! Dilber Ay'ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş'ın son hali.. Merhum sanatçı Dilber Ay'ın filmi ekranlara gelirken, hayatına dair detaylar da merak konusu oldu. Dilberay'ın hayat arkadaşı, 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş ise herkes tarafından araştırılıyor.

ensonhaber.com Arabesk müziğinin sevilen ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Sanatçının hayatı ise beyazperdeye uyarlandı. Büşra Pekin'in başrollerinde oynadığı "Dilberay" filmi, bu akşam TV ekranlarında yayınlanıyor. Merhum sanatçı Dilber Ay'ın acı dolu hayat hikayesi gündeme gelirken, eşi de merak uyandırdı. Dilberay kiminle evli? Dilber Ay'ın eşi kimdir, yaşıyor mu? İbrahim Karakaş kimdir, kaç yaşında? gibi soru başlıkları araştırılıyor. İşte Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş ve son hali... Dilber Ay, ikinci evliliğini kendisinden 15 yaş küçük ses sanatçısı İbrahim Karakaş ile yaptı. Karakaş aslen Sivaslıdır. Almanya'da tanışan çift 1998 yılında evlendi. Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey'i ailesi ile tanıştırmak için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini söylemişti.

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