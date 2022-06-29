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    Herkes Aysun Kayacı sanmıştı! Gelinlik provasındaki kadın bakın kim çıktı...

    Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülenen ünlü isim Aysun Kayacı olarak servis edildi. Ancak gerçekler çok başka çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:23
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    Herkes Aysun Kayacı sanmıştı! Gelinlik provasındaki kadın bakın kim çıktı...

    Milyonlar Aysun Kayacı'yı "benim oyumla çobanın oyu bir mi" cümlesiyle hatırlıyor...

    Ünlü oyuncu Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşmiş ve ortalıktan kaybolmuştu.

    Gazeteci Bilal Özcan, yıllardır ortalıkta gözükmeyen Kayacı'nın, Dubai'de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken objektiflere takıldığını iddia etti.

    Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından gerçeklerin öyle olmadığı öğrenildi.

    Aysun Kayacı çıkmadı

    Araştırmalar sonucu fotoğraflar “paulaaerika” kullanıcı adına sahip bir Instagram hesabında ortaya çıktı.

    Kullanıcı ile söz konusu iddiada yer alan kadının gelinliğinin birebir aynı olduğu dikkat çekti.

    Aysun Kayacı olarak servis edilen fotoğrafın ise Paula adındaki kadına ait olduğu görüldü.

    Herkes Aysun Kayacı sanmıştı! Gelinlik provasındaki kadın bakın kim çıktı... #1

    Herkes Aysun Kayacı sanmıştı! Gelinlik provasındaki kadın bakın kim çıktı... #2

    Herkes Aysun Kayacı sanmıştı! Gelinlik provasındaki kadın bakın kim çıktı... #3

    Herkes Aysun Kayacı sanmıştı! Gelinlik provasındaki kadın bakın kim çıktı... #4


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