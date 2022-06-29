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Herkes Aysun Kayacı sanmıştı! Gelinlik provasındaki kadın bakın kim çıktı...

Herkes Aysun Kayacı sanmıştı! Gelinlik provasındaki kadın bakın kim çıktı...

Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülenen ünlü isim Aysun Kayacı olarak servis edildi. Ancak gerçekler çok başka çıktı.