Herkes başka biliyordu! Yeşilçam efsanesi Müjde Ar bakın nereli çıktı: Meğer güzelliğini o ilden almış... Türk sinema tarihine ismini yazdıran usta oyuncu Müjde Ar, memleketiyle herkesi şaşırttı. Herkes bambaşka biliyordu. Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Müjde Ar'ın memleketi.

Gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan 68 yaşındaki Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Müjde Ar, her geçen gün hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Yaşına rağmen solmayan güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Oynadığı sayısız filmlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Müjde Ar, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Usta oyuncu Müjde Ar, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Bodrum’da hayatına devam eden Müjde Ar, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ile mutlu bir evlilik yürütüyor.

Adı Vasfiye ve Aaah Belinda, Ağır Roman gibi başarılı filmlerde rol alan Müjde Ar, o dönem büyük bir hayran kitlesi oluşturdu ve kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Bir dönem şarkıcı olarak da sahneye çıkan Müjde Ar’ın memleketini duyan şaşıp kalıyor. Meğer herkes yanlış biliyormuş.

Müjde Ar bakın nereliymiş!

Usta oyuncu Müjde Ar, 1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun annesi ünlü söz yazarı Aysel Gürel, babası ise Tercüman Gazetesi muhabirleri Vedat Akın’dır.

İstanbul'da doğan Müjde Ar'ın memleketi de aslen İstanbul. Meğer Müjde Ar, yaş almasına rağmen sönmeyen güzelliğini memleketinden almış...