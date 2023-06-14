Herkes gerçek sanıyordu! Pi’nin Yaşamı filmindeki kaplan sahnesi bakın nasıl çekilmiş Oscar ödüllü Pi’nin Yaşamı filmi bu akşam izleyici ile buluşacak. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatan ve görsel şölen sunan filmin nasıl çekildiğini biliyor musunuz? Hepimiz gerçek sanıyorduk. Ama bakın o kaplan sahnesi nasıl çekilmiş…

4 Oscar ödülü bulunan muazzam sahnelere sahip olan Pi’nin Yaşamı filmi bu akşam izleyicilere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak.

Pi adında Hintli bir çocuğun batan geminin ardından kaplan Richard Parker ile aç susuz ve esir kaldıktan sonra yaşadıklarını konu alıyor.

2012 yılında gösterime giren film gişe rekorları kırmıştı. Filmin yönetmen koltuğunda çifte oscarlı Ang Lee yer alıyor.

Vizyona girdiği dönemde büyük ses getiren filmde en çok dikkat çeken sahne ise Pi’nin kaplan ile denizin ortasında yaşadığı imtihan oldu.

Peki Pi’nin kaplan ile olan sahnesinin nasıl çekildiğini biliyor musunuz? Bakın o sahneler nerede ve nasıl çekilmiş…

Filmin okyanus sahneleri, mürettebat tarafından terk edilmiş bir havaalanında inşa edilen dev bir dalga tankında çekildi.

Görüntünün tam haliyle kamera arkası farkını gören teknoloji karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyor.