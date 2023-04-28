Herkes öldü sanıyordu! Tarkan'ın vahşi güzeli Eva Bender'in son halini gören tanıyamıyor "Yıllar acımamış" Yeşilçam'ın efsane film serisi Tarkan'da Kartal Tibet ile birlikte rol alan İsveçli oyuncu Eva Bender'i herkes öldü sanıyordu. 79 yaşındaki güzel oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri oyuncularının son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. O dönemlerde en çok ilgi gören filmlerden bazıları da Tarkan serisi oldu.

1969’dan 1973’e kadar 5 film çıkaran Tarkan film serisinde Kartal Tibet ile başrolü paylaşan Eva Bender’i herkes ölü biliyordu.

Tarkan filmlerinde Gosha karakterine hayat veren Yeşilçam’ın vahşi güzeli Eva Bender bir mektupla ortadan kaybolmuştu.

Eva Bender, 1968 yılında yönetmen Halit Refiğ ile evlenmişti. Ancak güzel oyuncu iki yıl sonra boşandı.

Boşanmanın ardından bunalıma giren Eva Bender, 1988 yılında bir veda mektubu bırakarak ortadan kaybolmuştu.

Ünlü ismi herkes öldü sanarken yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 79 yaşında olan Eva Bender’in son halini gören gözlerine inanamıyor.

Yıllar ona acımamış

Tarkan filmlerinde Gosha karakteriyle hafızalara kazınan İsveçli oyuncu Eva Bender son haliyle gündeme geldi.

Bir veda mektubuyla ortadan kaybolan Eva Bender, yıllar sonra ortaya çıktı. 79 yaşındaki oyuncuya yıllar acımamış...

79 yaşındaki İsveçli oyuncu Eva Bender, 16 yaşına kadat Stockholm’da yaşadı ve kariyerinin ilk zamanlarında spor hocalığı yaptı.

Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi filmlerde rol aldı.