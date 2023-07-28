Herkes Sivas sanıyordu! Düğün Dernek filmi bakın nerede çekilmiş: Meğer o köy… Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolü paylaştığı komedi filmi Düğün Dernek bu akşam izleyici ile buluşuyor. Sivaslı Tarık'ın evliliğini konu alan filmin çekim mekanı duyanları şoke etti. Meğer herkes Sivas'ta çekildiğini sanıyormuş...

2013 yapımı Selçuk Aydemir’in yönettiği Düğün Dernek filmi, bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor.

İzleyicileri kahkahaya boğacak olan filmin başrollerinde ünlü komedyen Ahmet Kural ve Murat Cemcir yer alıyor.

Çıktığı dönem gişe rekorları kıran film hem oyuncularıyla hem de çekim mekanlarıyla dikkat çekiyor.

Sivas’ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail’in oğlu Tarık’ın yurt dışından dönüşü ve yabancı uyruklu sevgilisiyle düğün macerasını konu alan filmin çekildiği köyler merak ediliyor.

Sivas’ın ön planda tutulduğu filmde çekilen o köylerin Sivas olduğu biliniyordu. Bakın filmin çoğu mekanı aslında nerede çekilmiş…

Düğün Dernek filmi bakın aslında nerede çekilmiş

Düğün Dernek filminin çekimleri için Erzincan’ın Kemaliye ilçesi seçildi. Ancak birçok sahnesi Erzincan’da çekilmiş olsa da bazı sahneleri de Sivas’ta çekildi.