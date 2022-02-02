Herkes Yasmin'i konuşuyor ama... Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi gören şokta!

Herkes Yasmin'i konuşuyor ama... Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi gören şokta!

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Sadi, babasına benzerliği ile dikkatleri çekiyor.

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil ile sık sık magazin gündemine gelen ünlü şovmenin bir de oğlu bulunuyor.

Mehmet Ali Erbil'in 15 yaşındaki oğlu Ali Sadi, annesi Coşkun'dan ziyade babasına benzetiliyor.

ALİ SADİ DELİKANLI OLDU

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Mehmet Ali Erbil, son olarak oğlu Ali Sadi ve kızı Yasmin ile beraber olduğu fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi'ye 'Hık demiş babasının burnundan düşmüş' yorumları geldi.

İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi ile pozları...

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