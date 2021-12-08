Şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'in soruları bakın nasıl hazırlanıyormuş

Şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'in soruları bakın nasıl hazırlanıyormuş

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sorularını kimin hazırladığı merak ediliyordu. Soruların hazırlık süreciyle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, Türk televizyonlarının ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alıyor.

Uzun yıllar boyunca farklı sunucularla evlerimize konuk olan Atv'nin yaşayan efsanesi Kim Milyoner Olmak İster?, ilginç sorular ve hayat hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yarışmanın bu denli başarılı olmasında formatın cazibesi, ödüllerin yüksekliği ve sunucularının harika performanslarının yanı sıra Soru Bankası'nda çalışan ekibin muhteşem hayal gücü ve yaratıcılıklarının da rolü büyük.

Özellikle ilk iki sorunun seçenekleri, bazen öyle komik oluyor ki sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun gülmekten şıkları okumakta güçlük çektiği anlara şahit oluyoruz. Zorlu aşamalardaki sorular ise tam bir beyin fırtınası.

Fenomen yarışmanın, içinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler barındıran soruları, büyük bir özenle hazırlanıyor. Bu soruları hazırlayan ekibin kimlikleri ise yıllardır gizemini koruyor.

BAKIN SORULAR NASIL HAZIRLANIYORMUŞ

Sır gibi saklanan soruların hazırlık süreciyle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor.

Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyor. Yarışmanın soru bankası, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.

1 MİLYON TL'LİK SORU

Arda Ayten, ''On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?'' sorusuna 'toprak' yanıtı vererek 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.

1 MİLYON TL'LİK SORUYU GÖRDÜ, 15 BİN TL KAZANDI

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu Kenan Işık'ın üstlendiği dönemde, Sinema Televizyon öğrencisi Şeyma Özin, 1 milyon TL'lik soruyu gördü.

Şeyma Özin, "Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söyledi ilk kelime nedir?" sorusuna "ver" yanıtı vermişti.

Yanlış cevap nedeniyle yarışmadan 15 bin TL'lik ödülle ayrılan Özin, gözyaşlarına boğulmuştu. Kenan Işık, Özin'i sarılarak teselli etmişti.