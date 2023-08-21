Herkesin favorisiydi... MasterChef All Star'da şoke eden veda! MasterChef All Star dün akşam ekranlara damga vurdu. Favori yarışmacıların yer aldığı eleme potasından en az başarılı tabağı çıkaran isim yarışmaya veda etti. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. İşte elenen isim...

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star, dün akşam eleme oyunuyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Reyting rekorları kıran programda bir hafta daha geride kaldı. 7 ayrı yarışmacı bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Favori yarışmacılar Azize, Alican, Sergen, Ayaz, Esra, Sefa ve Rıfat arasında eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmacılar ilk etapta yassı şeftali ile yaratıcılık tabağı çıkararak Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef’e sundu.

İkinci turda ise Somer Şef’in Lah-ı Kiraz isimli yemeğini yapan yarışmacılar arasında jüri üyeleri değerlendirme yaptı.

En başarısız tabağı çıkaran yarışmacı, MasterChef All Star'a veda etti. İşte izleyicileri şoke eden o isim...

MasterChef All Star'da kim gitti?

Kıran kırana geçen eleme oyununun ardından elenen yarışmacı belli oldu. Somer Şef’in yemeğini en başarısız yapan Rıfat, yarışmaya veda etti. İzleyicilerin gözdesi haline gelen Rıfat, gidişiyle herkesi şaşkına çevirdi.