Heyecan dolu yarışta sürpriz isim! MasterChef All Star ana kadroya giren 11. yarışmacı... MasterChef All Star’da dün akşam 2021 sezonu yarışmacıları önlük için mücadele etti. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunda ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu. İşte MasterChef’te dün akşam ana kadroya giren isim…

TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Medya imzalı MasterChef Türkiye, bu sezon da heyecan yaratmaya devam ediyor.

Eski yarışmacıların yer aldığı MasterChef All Star’da bu hafta 2021 sezonu yarışmacıları yer alıyor.

Her sezondan 5 yarışmacı çıkaran MasterChef, dün akşam yeni haftanın ilk yarışmacısını çıkardı.

2021 sezonu yarışmacıları arasında Araz, Ateş, Sergen, Azize, Burcu, Mert, Dilara, Hamza, Rabia Nur, Milhan, Tunahan, Emre, Görkem, İbrahim, Fatma, Tahsin ve Pelin yer aldı.

Kıran kırana geçen mücadelede en iyi tabağı çıkaran yarışmacı önlüğü kaptı. İşte MasterChef All Star'da ana kadroya giren 11. isim...

MasterChef'te dün akşam kim kazandı?

Dün akşam MasterChef ilk etapta yarışmacılar, Gaziantep yöresine ait yuvalama yaptı. Yaratıcılık turuna kalarak en iyi tabağı çıkaran ve MasterChef ana kadroya dahil olan 11. isim Sergen oldu.