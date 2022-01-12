Hık demiş ablasının burnundan düşmüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un güzeller güzeli baldızına bakın

Şu sıralar baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, baldızı Buket Dizer ile gündeme geldi. Başak Dizer'in doğum gününü kutlamak için karelerini paylaştığı Buket, güzelliği ile beğeni topladı.

Aşk-ı Memnu dizisinde kariyerin en başarılı dönemlerini yaşayan ve adını bir daha unutulmamak üzere duyuran Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar proje değil babalık heyecanı yaşıyor.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan başarılı oyuncu, Azra Akın'la yaşadığı inişli-çıkışlı ilişkisinden sonra aşkı Başak Dizer'de buldu.

Başak Dizer'le evlenen ve mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin hamilelik sürecinde ona her anlamda destek oluyor.

Eşiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Kıvanç Kasabalı'nın kafesine giden ve pozlar veren Tatlıtuğ, baldızı ile gündeme geldi.

Kardeşi Buket Dizer'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Başak Dizer, aralarındaki benzerlik ile hayranlarının dikkatini çekti.

Buket Dizer'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Hık demiş ablasının burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu.

BAŞAK DİZER VE KARDEŞİ BUKET DİZER'İN BENZERLİĞİ

Başak Dizer, kardeşi Buket Dizer'in doğum günü için paylaştığı karelerle gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un baldızını görenler, güzelliği karşısında beğenilerini dile getirdi.

Başak Dizer'e ikizi gibi benzeyen Buket Dizer, sosyal medyasını açmayı tercih etmiyor. Basından ve gözlerden uzak duran Buket Dizer, daha sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

DOĞUM AMERİKA'DA OLACAK

Uzun yıllardır gördüğü tedavi sonrası yüzü gülen 44 yaşındaki Başak Dizer ve 38 yaşındaki eşi Kıvanç Tatlıtuğ, çocuklarının geleceğini de şimdiden düşünmeye başladı.

Başak Dizer'in doğumu Amerika'da yapacağı iddia edildi. Ünlü çift yaz başında Amerika'ya uçacak.