Hilmi Daşdemir, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli anlaşmasını yorumladı Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına katılan Kamuoyu Araştırmacı Hilmi Daşdemir, "Kılıçdaroğlu muhtemelen HDP ile de protokol imzalamıştır" dedi.

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Türkiye, siyasi tarihinin en önemli seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kesin ve ezici zaferi muhalefeti adeta yerle bir etti.

Tüm muhalif partilerde değişim rüzgarı estiren bu yenilgiden sonra muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 28 Mayıs ikinci tur seçiminden önce anlaşma sağladığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında gizli bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın gizli anlaşması ortaya çıktı

Özdağ, katıldığı bir programda "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." diyen Özdağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlandı.

Daha sonra bir TV programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu ise, anlaşmayı doğruladı ve Öztrak dahil kimsenin bu anlaşmadan haberdar olmadığını söyledi.

Kamuoyuna bomba gibi düşen bu gelişmeden sonra Kılıçdaroğlu'na başta ittifak ortaklarından olmak üzere tepki yağdı.

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

"Başka bir protokolde kuvvetle muhtemel HDP ile yapmışsınızdır"

Özdağ ile yaptığı gizli anlaşmanın bir benzerini de HDP ile yapmış olabileceğinden bahseden Daşdemir, şunları söyledi:

HDP'nin ya da PKK'nın kayığına binerseniz böyle olur! Bir taraftan Ümit Özdağ ile protokol yaparsanız, diğer taraftan da gizli protokollerin benzerini şu ana kadar kamuoyuna açıklanmadı. Başka bir protokol de kuvvetle muhtemel HDP ile yapmışsınızdır. Böyle bir protokol açığa çıksa şaşırır mısınız? Şaşırmazsınız!



Ben seçimden önce şöyle bir şey duymuştum: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı dağ kadrosundan birileriyle görüşüyormuş, toplantı yapıyormuş, toplantıya Kılıçaroğlu da katılmış. Teyit ettiğim bir bilgi değildi ama şaşırmadım.

Şu an Kılıçdaroğlu böyle bir eylemde bulunabilir mi diye sorduğunuz zaman kendinize "Kesinlikle bulunur" derim. Çünkü o potansiyel var.

"Millet, samimiyetine inanmadı"