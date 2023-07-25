Hindistan sahneleri çok beğenilmişti! Bir Baba Hindu filmi bakın nerede çekilmiş... Sermiyan Midyat’ın yönettiği ve başrolü üstlendiği Bir Baba Hindu filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Hintli bir kıza aşık olan Fadıl’ın hikayesini konu alan film bakın gerçekte nerede çekilmiş…

2016 yapımı komedi filmi Bir Baba Hindu, bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Yönetmenliğini ve senaryosunu ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’ın üstlendiği film, çıktığı dönem gişe rekorları kırmıştı.

Büyük ilgiyle izlenen filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Burak Satıbol, Sermiyan Midyat, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Ayrıca filmin başrolünde Sermiyan Midyat’a, 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria eşlik ediyor.

İzleyiciler bu akşam kahkahaya doyacak. Diğer yandan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki filmin nerede çekildiğini biliyor muydunuz? İşte çekim mekanları...

Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi?

Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği Bir Baba Hindu filminin bazı çekimleri İstanbul'da bazı çekimleri ise Hindistan'ın Mumbai şehrinde yapılmıştır.

Filmin konusu

Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar.

En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.