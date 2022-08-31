Petrol
98.65
0.83%
Euro
18.2742
0.35%
Dolar
18.1895
-0.06%
Altın
1.008
0.13%
Borsa
3165
0.00%
Bitcoin
372.601
-0.72%
BTXN Coin
4.15
-1.42%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Hindistan’da belden aşağısı boynuzla doğan bebek şaşırttı

    Manpura Temel Sağlık Merkezi'nde doğan bir bebeğin ayaklarının yerine boynuz benzeri bir yapı olduğu görülünce, bebek incelenmek üzere özel odaya alındı.
    • 31.08.2022 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan’da belden aşağısı boynuzla doğan bebek şaşırttı

    Hindistan’da, Shivpuri bölgesindeki Manpura Temel Sağlık Merkezi'nde gerçekleşen bir doğum hem doktorları hem aileyi şaşkına uğrattı.

    Ağrılı ve sancılı bir doğumun ardından dünyaya gelen bebeğin belden aşağısında ayak yerine boynuz benzeri bir yapı olduğu görüldü.

    Bebek incelemeye alındı

    Doktorlar, durumu aileye haber vermeden önce bebeği incelemeye aldı. Özel bir odaya alınan bebeğin neden bu şekilde doğduğuna dair araştırma yapılmaya

    başlandı. Ardından durum aileye bildirildi.

    Sağlık durumu kritik

    Bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu, yaşamak için mücadele ettiği öğrenildi.

    Hindistan’da belden aşağısı boynuzla doğan bebek şaşırttı #1


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    'Türkiye, kudretli bir ülke haline geldi'
    Dünya

    'Türkiye, kudretli bir ülke haline geldi'

    Teknofest'in gözdesi 'Milli Muharip Uçağı'
    Gündem

    Teknofest'in gözdesi "Milli Muharip Uçağı"

    Görüş Bildir