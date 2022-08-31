Hindistan’da belden aşağısı boynuzla doğan bebek şaşırttı

Manpura Temel Sağlık Merkezi'nde doğan bir bebeğin ayaklarının yerine boynuz benzeri bir yapı olduğu görülünce, bebek incelenmek üzere özel odaya alındı.

Hindistan’da, Shivpuri bölgesindeki Manpura Temel Sağlık Merkezi'nde gerçekleşen bir doğum hem doktorları hem aileyi şaşkına uğrattı.

Ağrılı ve sancılı bir doğumun ardından dünyaya gelen bebeğin belden aşağısında ayak yerine boynuz benzeri bir yapı olduğu görüldü.

Bebek incelemeye alındı

Doktorlar, durumu aileye haber vermeden önce bebeği incelemeye aldı. Özel bir odaya alınan bebeğin neden bu şekilde doğduğuna dair araştırma yapılmaya

başlandı. Ardından durum aileye bildirildi.

Sağlık durumu kritik

Bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu, yaşamak için mücadele ettiği öğrenildi.