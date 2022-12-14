Hırvat model Ivana Knöll cüretkar kıyafetleri ile Dünya Kupası'na damga vurdu! 'Bu ne cesaret'

Hırvat model Ivana Knöll cüretkar kıyafetleri ile Dünya Kupası'na damga vurdu! 'Bu ne cesaret'

Hırvat model Ivana Knöll 2022 Dünya Kupası'na adeta damgasını vurdu. Cesur model tribünleri kendine hayran bıraktı..

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda sona geliniyor. Dün akşam oynanan yarı final maçında Arjantin ile Hırvatisan kozlarını paylaştı. Lionel Messi'li Arjantin Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale çıkan ilk takım oldu.

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e kaybeden Hırvatistan kupaya veda ederken en çok konuşulanlar arasında Hırvat model Ivana Knöll bulunuyor.

Hırvat model her maçı tribünden takip ederek dikkat çekti. Cesur kıyafetleri ile tribünde yer alan Ivana Knöll ilgi odağı haline geldi.

Birbirinden iddialı kostümler ile maçları tribünden takip eden Ivana Knöll'ün sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topluyor.

İşte Ivana Knöll'ün cesur paylaşımları..