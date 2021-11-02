Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında? Sana Söz'ün Polis Naz'ı...

Yayın hayatına başlayan Sana Söz dizisindeki Polis Naz karakteriyle seyirci karşısına çıkan Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı ‘Sana Söz’, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

Seyirciler, oyuncu kadrosuna dair detayları da araştırmaya koyuldu.

Sana Söz'de Polis Naz'ı kim canlandırıyor merak ediliyor. Fi dizisiyle popülerliği yakalayan ve Sefirin kızı ile kendini kanıtlayam genç oyuncu Hivda Zizan Alp'in oynadığı Naz karakteri, izleyicilerin araştırma konuları arasında yer alıyor.

Peki Sana Söz Polis Naz kimdir? Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

27 yaşındaki Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Hivda Zizan Alp özellikle reklam filmleri ile tanınmaktadır. Ancak son dönemde dizilerde de boy gösteren oyuncu Hivda Zizan Alp, “Yeşil Deniz” ve “Fi” dizileriyle tanınmaya başlamıştır.

Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakterine hayat veren Hivda Zizan Alp, 1.63 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcudur.

Şimdilerde ise Sana Söz dizisinde polis olarak oynadığı Naz karakterini canlandırmaktadır.

DİZİ VE FİLMLERİ

2019 – Sefirin Kızı (Elvan) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ada) (TV Dizisi)

2015 – Mordkommision İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Arife) (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (TV Dizisi)