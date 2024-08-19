Hükümet çözemedi, yarışma başlattı: Ödül 2 milyon TL... İsviçre'de ordunun yıllarca göllere attığı tonlarca eski mühimmatın nasıl çıkarılacağı konusu ulusal yarışmaya taşındı. Savunma Bakanlığı, üç en iyi fikrin sahibine 50 bin frank ödül verecek.

Editör: Yağmur Dinç

İsviçre'yi kartpostallardan ibaret sananlar, üzülecek...

Ülkenin diğer yüzünde yıllardır ordu tarafından "mühimmat çöplüğü" olarak kullanılan göller var.

Öyle ki, hükümet işin içinden çıkamadı.

Göllerin silahlardan nasıl temizleneceği konusunda bir fikir geliştirebilenlere ödül verileceği açıklandı.

ÖDÜL 50 BİN FRANK

İsviçre Savunma Bakanlığı, ülkenin göllerindeki tonlarca mühimmatın çıkarılması konusunda en iyi üç fikri geliştiren kişilere 50 bin İsviçre frangı verileceğini duyurdu.

Buna göre, mühimmatın güvenli bir biçimde ve çevreye en az zararı verecek biçimde çıkarılması için açılan yarışmanın kazananları, 50 bin franklık ödülü paylaşacak.

Başvurular Şubat 2025'e kadar alınacak ve uzmanlardan oluşan bir panel tarafından değerlendirilecek. Üç kazananın ismi de, nisan ayında açıklanacak.