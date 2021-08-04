Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu

1 Şubat 2013 tarihinde vizyona giren komedi türündeki Hükümet Kadın filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Hükümet Kadın filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği Hükümet Kadın filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Başrollerinde başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettiren Demet Akbağ, Sermiyan Midyat ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı film, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Güldürürken düşündüren Türk filmleri arasında yer alan Hükümet Kadını filmi, Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate'nin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Peki Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın filmi, Mardin'in Midyat köyünde çekildi. Filmde oynayan oyuncular arasında köyde yaşayan vatandaşlar da yer aldı.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate, okuma yazması olmayan bir kadındır ancak Xate'nin çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır.

Bir gün, hiç beklenmedik biçimde Xate, kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur. Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse çocuklarına rağmen Belediye Başkanlığı'nı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.

Kısa zamanda 'Hükümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI