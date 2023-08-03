Hülya Avşar cesur sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı! 'Kim der ki 59 yaşında' Hülya Avşar Instagram pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 59 yaşındaki sanatçı fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Hülya Avşar'ın sahne pozları..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Ünlü sanatçı Hülya Avşar iddialı sahne pozları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazin gündemine gelen Hülya Avşar yine çok konuşulacak pozlar paylaştı. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan Hülya Avşar sahnede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın o pozları kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Hülya Avşar'ın sahne tarzı büyük beğeni toplarken paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Hülya Avşar'ın son Instagram paylaşımı..