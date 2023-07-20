Hülya Avşar leopar desenli cesur elbisesiyle nefes kesti! Derin dekoltesine beğeni yağdı 59 yaşındaki Hülya Avşar, fit haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak leopar desenli, boydan boya yırtmacı olan iddialı elbisesiyle poz verdi.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, sık sık söylemleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor, uzun süre adından söz ettiriyor.

59 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Avşar kızı, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Yaklaşık 2 buçuk milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar, bu kez leopar desenli elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Derin yırtmacıyla büyüledi

Leopar deseninde bir elbise giyen Hülya Avşar’ın boydan boya olan yırtmacı, takipçilerini mest etti. Gören gözlerini alamadı.

Yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran fitliğiyle, sosyal medyayı adeta sallayan ünlü sanatçının pozlarına binlerce beğeni geldi.