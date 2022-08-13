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- Hülya Avşar'dan olay klip! Çiğnediği sakızı göğsüne yapıştırınca olanlar oldu...
Hülya Avşar'dan olay klip! Çiğnediği sakızı göğsüne yapıştırınca olanlar oldu...
Hülya Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Avşar'ın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması ise dikkat çekti.
- 13.08.2022 - 10:25
- Güncelleme : 13.08.2022 - 10:28
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkılarıyla da başarıyı yakalayan Hülya Avşar, müzik piyasasına geri döndü.
Albüm çalışmalarına yeniden başlayan Avşar, yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindirdi.
Hülya Avşar, son olarak "Sen aşk mısın" şarkısından sonra yeni çıkardığı klibiyle gündeme geldi.
Avşar yapımcılığını da üstlendiği yeni teklisi 'Yapma Aşkım'ın klibinde yönetmen koltuğuna oturdu.
Hülya Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu Instagram hesabından yayınladı.
"Sakızı göğsüne yapıştırdı"
Avşar Kızı'nın, klibinin son sahnesinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Klip çekimlerinin ise Balat'ta yapıldığını öğrenildi.