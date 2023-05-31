Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar bambaşka biri oldu! Gören tanıyamıyor: "Estetikleri sayamadık" Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, estetikle bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar'ı görenler, tanımakta da zorluk çekiyor.

2 Kasım 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelen Helin Avşar, Kanal D bünyesinde staj yaptıktan sonra tekstille ilgilenmeye başladı.

Nişantaşı'nda kendi tasarımlarını sattığı bir butik mağaza açtı. Atölyesi de olan Avşar, Habertürk'te Pazar röportajları yapmaya başladı.

Akabinde birçok programda boy gösteren Avşar, son olarak Kiralık Aşk dizisi ile seyirci karşısına çıktı.

Kiralık Aşk dizisine konuk olan Avşar, şimdilerde ise ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Ablasının ününden dolayı basın önünde büyüyen Avşar, yaşadığı değişimle de olay oldu.

Eski halinden eser kalmayan Avşar'ın son halini görenler bir hayli şaşırıyor.

İşte Helin Avşar'ın son hali

Yüzüne yaptırdığı estetiklerle eski halinden eser kalmayan Helin Avşar, fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Instagram hesabından kendi markasının ürünlerini de tanıtan Avşar, güzelliğiyle de sık sık gündem oluyor.

Bir dönem aşklarıyla da gündeme gelen Avşar'a yorum ve beğeni yağıyor.

Avşar'ın estetikli haline yorum yapanlar, eski fotoğraflarına gönderme yapıyor.