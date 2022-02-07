Hüseyin Kenan ile Lamia'nın biricik kızıydı! Dudaktan Kalbe Melek'in son haline bakın...

'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. O dönem küçücük bir kız çocuğu olan Kızgınyürek, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu.

Yazar Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan ve 2007-2009 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe, hikayesi ve oyuncuları ile dikkatleri çekti.

Başrollerde Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Özge Özder, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy'un yer aldığı dizi, 2 sezon sürdü ve 75. bölümde sona erdi.

Herkesi etkileyen dizinin son bölümünde baş karakter olan Hüseyin Kenan intihar ederken, Lamia ve Cemil ikinci kez evlendi.

Herkesi sonu ile şaşırtan dizinin bir diğer sevilen karakteri ise Lamia ve Hüseyin Kenan'ın kızı Melek oldu.

Masmavi gözleri ile Lamia'ya benzetilen Melek karakterine genç oyuncu Leylifer Kızgınyürek hayat verdi.

O dönemin en favori çocuk oyuncularından olan Leylifer, dizi bittikten sonra ekranlardan tamamen çekildi.

Dizinin fanları ise çocuk oyuncunun şimdilerde ne halde olduğunu ve ne yaptığını merak etmeye başladı.

Peki, Dudaktan Kalbe'nin Melek'i ne yapıyor? Şimdilerde ne halde? İşte yanıtı...

DUDAKTAN KALBE'NİN MELEK'İ KOCAMAN OLDU

Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı Dudaktan Kalbe dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, büyüdü.

İngilizce ve İspanyolca eğitimi alan genç oyuncu, İzmir'de ailesi ile yaşıyor. Üniversite için Ankara'yı tercih etmek isteyen Kızgınyürek, yaşadığı değişimle şaşkına çevirdi.

Genç oyuncunun son halini görenler, "Bu Melek mi?" "Ne kadar değişmiş!" "Küçüklüğünden oldukça farklı" tarzında birçok yorum yaptı.

Üniversite eğitimini aksatmak istemeyen Leylifer Kızgınyürek, yeniden ekranlara dönmek istediğinin sinyalini verdi.

İŞTE MELEK'İN SON HALİ