İBB adayı olacağı iddia edilmişti! Naci Görür'den açıklama! Siyasete girecek mi? Prof. Dr. Naci Görür, İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. İşte Naci Görür'ün o açıklaması...

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan büyük deprem felaketinin ardından yaptığı tahminler ile dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür sık sık gündeme geliyor.

Yer bilimci Naci Görür deprem tahminleri ile son ayların en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Naci Görür ile ortaya atılan bir iddia uzun süre gündem olmuştu.

Naci Görür'ün İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağı iddia edildi.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialara yanıt verdi.

Siyasetçi olursam herkese sesimi duyuramam

Naci Görür X (Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşım ile siyasete girmeyeceğini duyurdu. Naci Görür "Siyasetçi olursam herkese sesimi duyuramam" sözleriyle dikkat çekti.

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı;

Sevgili arkadaşlar, beni tanıyorsunuz ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum: Şu anda bir çok basın mensubu arayarak bir partinin İstanbul’a Belediye Başkan adayı olarak gösterileceğimi söyleyerek doğruluğunu teyid ettirmek istiyorlar. Doğru olan şu. Ben bir bilim adamıyım, öyle de kalmak istiyorum. Hayatımı halkımı deprem konusunda aydınlatmaya, farkındalık yaratmaya ve deprem kültürü oluşturmaya adadım. Deprem siyaset üstü bir konudur. İnsanlarımızı göçük altından AKP, MHP, CHP diye çıkartmıyoruz. Siyasetçi olursam herkese sesimi duyuramam. Ama şu kesin, hangi parti deprem hakkında hasbel kader bilgime ihtiyaç duyarsa bilim adamı olarak hepsinin emrinde olurum, sevgiyle.