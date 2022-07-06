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    İbo ile Güllüşah'ın minik yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı son haliyle şaşırttı....

    Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı "İbo ile Güllüşah" filminin sevilen yüzü Gülşah Soydan Alkoçlar'ı gören tanıyamıyor. İşte, Alkoçlar'ın yıllar içerisindeki değişimi...
    • 06.07.2022 - 14:52
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    İbo ile Güllüşah'ın minik yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı son haliyle şaşırttı....

    Yeşilçam sinemasının sevilen yüzü ve turizm sosyetesinin tanınan ismi Gülşah Soydan Alkoçlar, oyuncu Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızıdır.

    1969 doğumlu Gülşah Soydan Alkoçlar, bir zamanlar Kemal Sunal ile birlikte "İbo ile Güllüşah" filminde rol aldı.

    Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde de rol alan Alkoçlar, Yeşilçam'ın en beğenilen çocuk oyuncularından biriydi.

    Ünlü isim, şimdilerde özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer aldı.

    18 yaşındayken otel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlenen Alkoçlar, bir otel sahibesi olarak turizm işine girdi ve sinema kariyerine son verdi.

    Mesleği gereği hayatı yolculuklarla geçen Alkoçlar, sosyetenin en ünlü turizmcilerinden biri oldu.

    Neslişah ve Aslışah olmak üzere iki kız çocukları olan Alkoçlar, şimdilerde değişimi ile gündem oldu.

    İşte Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali...

    İbo ile Güllüşah ın minik yıldızıydı! Hülya Koçyiğit in kızı son haliyle şaşırttı.... #1

    İbo ile Güllüşah ın minik yıldızıydı! Hülya Koçyiğit in kızı son haliyle şaşırttı.... #2

    İbo ile Güllüşah ın minik yıldızıydı! Hülya Koçyiğit in kızı son haliyle şaşırttı.... #3

    İbo ile Güllüşah ın minik yıldızıydı! Hülya Koçyiğit in kızı son haliyle şaşırttı.... #4

    İbo ile Güllüşah ın minik yıldızıydı! Hülya Koçyiğit in kızı son haliyle şaşırttı.... #5

    İbo ile Güllüşah ın minik yıldızıydı! Hülya Koçyiğit in kızı son haliyle şaşırttı.... #6


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