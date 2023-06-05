İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı son haliyle parmak ısırttı! Güzel oyuncudan beğeni toplayan paylaşım İbo ile Güllüşah, Hayal Gezginleri, Dul Bir Bayan gibi filmlerde izlediğimiz oyuncu Deniz Türkali, son haliyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle adeta genç kızlara taş çıkarttı.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle tanınan Deniz Türkali, genç bir gazeteciye hayat verdi.

1978 yapımı filmde "Oya karakterine hayat veren oyuncu, bugüne kadar sayısız projede yer aldı ve başarılı isimler arasında yer aldı.

Deniz Türkali'nin oyuncu olmasının dışında da tanındığı birçok ünvanı var.

Yazar Vedat Türkali'nin kızı, yönetmen ve senarist Barış Pirhasan'ın ablası, yönetmen Atıf Yılmaz'ın eşi, şarkıcı Zeynep Casalini'nin annesi, İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini'nin eski eşi olan Türkali, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Son olarak 2014 yılında tiyatroda yer alan Türkali, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara genç kızlara taş çıkarttı.

Güzel ismin yaşlanmadığını aksine daha da güzelleştiğini söyleyenler, yorum yağmuruna tuttu.

İşte Oya'nın son hali

Başarılı oyuncu İbo ile Güllüşah filminde, büyük bir ün kazandı ve akıllara kazınmayı da başardı.

Deniz Türkali'nin ilk filmi olan İbo ile Güllüşah, kariyerinin ilerleyen zamanlarını da şekillendirdi.

Başarılı isim akabinde birçok projede yer aldı ancak Kemal Sunal ile yer aldığı İbo ile Güllüşah filmi, hep özel olarak kaldı.