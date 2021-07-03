İbo Show bu akşam neden yok, bitti mi? Tatlıses'ten sezona veda...

Cumartesi akşamlarının eğlence programı İbo Show, bu hafta ekranlara gelmedi. Yayın akışında İbo Show'u göremeyen seyirciler, İbo Show neden yok, bitti mi? sorularını araştırmaya koyuldu.

Yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra devam ettiği İbo Show programı, bu akşam yayın akışında yer almadı.

Yeni bölümü bekleyen seyirciler, İbo Show'un neden yayınlanmadığına dair detayları araştırıyor.

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşatıyordu. İbo Show bu akşam Star Tv yayın akışında yer almayınca İbo Show bu akşam yok mu, neden yok? İbo Show bitti mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Peki İbo Show neden yok? İşte ayrıntılar...

İBO SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Star'da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show geçen hafta sezon finali yaptı. İbo Show yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.