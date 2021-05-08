İbo Show bu akşam neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman?

İbo Show bu akşam neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show, Star TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine "İbo Show bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları gündeme geldi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumu ile Star TV ekranlarında yayımlanan ve her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, Star TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı.

Medya gündemini yakından takip edenler, İbo Show programını Star TV yayın akışında göremeyince, "İbo Show bu akşam neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanı aramaya başladı.

Peki, İbo Show bu akşam neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU MU?

Cumartesi akşamları Star TV ekranlarına gelen İbo Show'un konukları henüz belli olmadı.

Star TV'nin internet sitesinde ve İbo Show'un Youtube kanalında yeni bölüm fragmanı da daha yayımlanmadı.

İBO SHOW BU HAFTA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi'nin idrak edilecek olması nedeniyle İbo Show, bu hafta ekranlarda olmayacak.

İbo Show yerine yabancı sinema filmi ''Görevimiz Tehlike: Yansımalar'' Star TV ekranlarında olacak.

İbo Show'un yeni bölümü ise önümüzdeki hafta 15 Mayıs Cumartesi günü yayımlanacak.