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    İbo Show, İzmir depremi nedeniyle ertelendi

    İbo Show, İzmir depremi nedeniyle ertelendi

    İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İbo Show, İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 17:25
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    9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show, 31 Ekim Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacaktı.

    DEPREM NEDENİYLE ERTELENDİ

    Program dün öğleden sonra İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından belirsiz bir tarihe ertelendi.

    İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu İbo Show, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olarak ağırlayacak.

    "BEN İZMİR'İ SEVDİM, O DA BENİ SEVDİ"

    İstanbul'dan taşınan Tatlıses, "Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem." ifadelerini kullanmıştı.

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    İbo Show, İzmir depremi nedeniyle ertelendi #3

    İbo Show, İzmir depremi nedeniyle ertelendi #4

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