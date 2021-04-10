İbo Show konuğu Fettah Can kimdir? Fettah Can kaç yaşında, nereli? Fettah Can hakkında bilgiler..

Asıl çıkışını Boş Bardak, Sen En Çok Aşksın gibi şarkılarıyla yapan şarkıcı ve şarkı yazarı Fettah Can, bu akşam İbo Show programına konuk oluyor. İzleyiciler Fettah Can kimdir? sorusuna yanıt arıyor.

Birçok albüm çalışması olduğu bilinen şarkıcı-şarkı yazarı Fettah Can, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor.

Programın izleyicileri, 'Fettah Can kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?' gibi sorulara yanıt arıyor. Fettah Can'ın hayatı ve şarkıları da merak konusu oluyor.

Peki, İbo Show konuğu Fettah Can kimdir? Fettah Can kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte Fettah Can'ın hayatı ve biyografisi..

FETTAH CAN KİMDİR?

12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya gelen Arnavut kökenli Fettah Can'ın çocukluk yılları İnegöl'de geçmiştir. Ut ve gitar çalan Can, liseyi dışarıdan bitirmiş ve üniversite eğitimi almamıştır.

Müziğe babasının teşviki ile başlayan Fettah Can, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başlamıştır.

Müzik sektöründe daha iyi işler başarabilmek için İstanbul'a yerleşen Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu'na verdiği 'Ara Ara' isimli şarkısıyla ses getirmiş ve Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile birlikte Hande Yener'in 2002 yılında yayımlanan 'Sen Yoluna… Ben Yoluma…' isimli albümüne 11 şarkı birden yazmıştır.

Albümün başarısının ardından Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başlayan Fettah Can, 2010 yılının Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkarmıştır. Albümdeki ilk klipler, 'Hazine' ve 'Kahpe Diller' isimli şarkılara çekilmiş ve albüm listelerde üst sıralara yükselmiştir.

Yine aynı yıl Yunanistan'ın en önemli sanatçılarından biri olan Giorgos Mazonakis'in albümüne 3 şarkısını veren Fettah Can, bu şarkılarla müzik listelerinin en üstlerinde yer almış ve Platin Plak Ödülü'ne layık görülmüştür.

2012 yılında 'Boş Bardak' adlı eserinin de yer aldığı 'Aklımda Kalanlar' albümü ile bir kez daha hayranlarının karşısına çıkan Fettah Can, 2013 yılında 'Yalanlar Cumhuriyeti' isimli yeni albümünü sevenleri ile buluşturmuştur.

2014 yılında Cansu Kurtçu ile evlenen Can'ın bu evliliğinden Vera ve Oğul adında 2 çocuğu vardır.

ALBÜMLERİ

2010 – Hazine

2012 – Aklımda Kalanlar

2013 – Yalan Cumhuriyeti

2016 – En Çok Sen Aşksın

TEKLİLERİ

2011 – Yanan Ateşi Söndürdük (Demet Akalın ile)

2011 – Sana Affetmek Yakışır

2011 – Boş Bardak

2012 – Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim

2015 – Delirme

2015 – Yalan Bu Dünya

2018 – Kalakaldın mı?

2018 – Aradığım Aşk

2019 – Bırak Ağlayayım

CANSU KURTÇU KİMDİR?

4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen şarkıcı Cansu Kurtçu, Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakalamıştır.

İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak basın danışmanlığını üstlenmiş ve Türkiye'nin şarkı yazarlarından biri olarak kendini kanıtlamıştır. Başarılı sanatçı, meslek birliklerinin kayıtlarına göre Türkiye'nin en aktif beş söz yazarı ve bestecisi arasında yerini almıştır.

Yıllardır müzik sektöründe Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Fettah Can, Işın Karaca, Berkay ve daha bir çok yorumcuya verdiği şarkılarla adından söz ettiren Cansu Kurtçu, besteci kimliği ile yurtdışında da ilgi görmektedir.

İlk albümünü 2011 yılında 'His' adıyla yayımlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başlamış ve bu albümü 'Batak', 'Kalk Gel Bana', 'Amenna' ve 'Ne değişti Ki' singleları takip etmiştir.

Aralık 2016 tarihinde yazdığı 'Deligül' şarkısını Berkay ile birlikte seslendirmiş ve sevenlerine sunan Cansu, yeni albümünün hazırlıklarını sürdürürken, kendi stüdyosunda ekibiyle birlikte Türkiye'nin önemli yorumcularının projeleriyle ilgilenmeye devam etmektedir.

Cansu Kurtçu, 2014 yılında ortağı ve meslektaşı Fettah Can ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya gelmiştir.