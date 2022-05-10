İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 11 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları

İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 11 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba İbo Show 42. yeni bölüm konukları...

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show, her çarşamba akşamı izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı 42. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitleyen İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki, İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 11 Mayıs 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

İbo Show'un 42. yeni bölüm konukları belli oldu

İzleyicileri müziğe doyuran İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı 42'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Ünlü komedyen Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Aşık Maksut Feryadi, Ender Balkır, İsmail Altunsaray, Şahap Akagün, Taylan Özgür Ölmez ve Mustafa Üstündağ konuk olacak.