Petrol
103.89
-1.94%
Euro
16.10
0.97%
Dolar
15.25
1.07%
Altın
904.48
0.58%
Borsa
2490
0.99%
Bitcoin
488.581
-1.25%
BTXN Coin
14.64
-3.68%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 11 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları

    İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba İbo Show 42. yeni bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 11 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları

    Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show, her çarşamba akşamı izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı 42. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitleyen İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Peki, İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 11 Mayıs 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

    İbo Show'un 42. yeni bölüm konukları belli oldu

    İzleyicileri müziğe doyuran İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı 42'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

    Ünlü komedyen Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Aşık Maksut Feryadi, Ender Balkır, İsmail Altunsaray, Şahap Akagün, Taylan Özgür Ölmez ve Mustafa Üstündağ konuk olacak.

    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 11 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları #1

    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 11 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları #2

    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 11 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları #3


    İlginizi Çekebilir

    Ahmetcan Kaplan'a Lille kancası
    Transfer dosyası

    Ahmetcan Kaplan'a Lille kancası

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Unemployment rate in Turkey up to 11.5% in March
    Economy

    Unemployment rate in Turkey up to 11.5% in March

    Görüş Bildir