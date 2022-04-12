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    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 13 Nisan İbo Show bölüm konukları

    Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show'un 39. bölüm konukları belli oldu. İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 18:20
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    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 13 Nisan İbo Show bölüm konukları

    Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show, her çarşamba akşamı izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

    Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı 39. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 13 Nisan 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

    İbo Show'un 39. bölüm konukları belli oldu

    İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 13 Nisan Çarşamba akşamı 39'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

    Ünlü komedyen Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar katılacak.

    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 13 Nisan İbo Show bölüm konukları #1

    İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 13 Nisan İbo Show bölüm konukları #2


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