İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 23 Ocak İbo Show'da bu hafta kimler var?

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 23 Ocak İbo Show'da bu hafta kimler var?

9 yıl sonra yeniden Cumartesi akşamlarının neşesi olan İbo Show'un yeni bölüm konukları seyirciler tarafından merak ediliyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan İbo Show'da bu hafta kimler var?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, 23 Ocak Cumartesi günü unutulmaz bir gece yaşanacak.

11.bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, cumartesi akşamları saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor. Yıllar sonra tekrar başlayan program büyük ilgi görmeye devam ederken, yeni bölüm konukları da merak konusu oluyor.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay ile Cumartesi gecesine damgasını vuracak.

KÜSLER BARIŞIYOR

Küslerin barışacağı bu çok özel programda; İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar tam 15 sene sonra barışırken, uzun süredir küs olan Selçuk Balcı ve Resul Dindar’da milyonların önünde barışacak.