İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 6 Nisan İbo Show bölüm konukları

İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 6 Nisan İbo Show bölüm konukları

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show'un 38. bölüm konukları belli oldu. İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show, her çarşamba akşamı izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 6 Nisan 2022 Çarşamba akşamı 38. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 6 Nisan 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

İBO SHOW'UN 38. BÖLÜM KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 6 Nisan Çarşamba akşamı 38'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Ünlü komedyen Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Ürek ve Kahtalı Mıçe katılacak.