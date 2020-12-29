İbo Show yılbaşı gecesi konukları kimler? 31 Aralık İbo Show Yılbaşı Özel saat kaçta?

Normalde cumartesi günleri yayınlanan program, bu hafta yılbaşına özel olarak perşembe günü yayınlanacak. Yılbaşı Özel programının konukları da belli oldu. İşte İbo Show Yılbaşı Özel konukları..

9 yılın ardından Star TV ekranlarından yeniden başlayan İbo Show, ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Cumartesi akşamları saat 20.00'da konuklarını seyircilerle buluşturan İbrahim Tatlıses, her bölümde nostaljik rüzgarlar estiriyor.

2021 yılına özel bir yılbaşı gecesi programıyla ekranlara gelecek olan İbo Show konukları merak konusu oldu. Peki İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler, saat kaçta, işte merak edilen detaylar..

İBO SHOW YILBAŞI PROGRAMI SAAT KAÇTA?

Tam 9 yılın ardından ekranlara geri dönen İbo Show, cumartesi günleri Star TV’de günün en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

İzleyicinin yoğun ilgisi üzerine program, Yılbaşı Özel bölümü yapacak. Perşembe günü saat 20:00’de, Star TV’de yayınlanacak.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programı bu hafta cumartesi izleyici karşısına çıkmayacak.

Yılbaşı Özel programı ile sevenleriyle buluşacak İbo Show'un birbirinden özel konukları belli oldu.

İbo Show'un Yılbaşı Özel programında Seda Sayan, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer yer alacak.

Milyonların sevdiği ünlü sanatçılar; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç ve Hande Yener hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını bu çok özel gecede söylerken, ünlü komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu bir geceye imza atacak.

İŞTE İBO SHOW YILBAŞI GECESİNDEN KARELER