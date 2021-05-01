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- İbo Show'da bu hafta kimler var? 1 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları..
İbo Show'da bu hafta kimler var? 1 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları..
Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Peki, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var?
- Haber Merkezi
- 01.05.2021 - 11:44
- Güncelleme : 01.05.2021 - 11:47
9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına dönen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla seyircilerin karşına çıkıyor.
Cumartesi akşamını şenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak. Seyirciler, bu hafta İbo Show'da kimler var? sorusunu araştırıyor.
Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..
1 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI
1 Mayıs Cumartesi günü 24. bölümüyle ekranlara gelecek programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor.
'İbo Show'un yeni bölümüne; Simge Sağın, Ebru Yaşar, Murat Dalkılıç ve Ersay Üner konuk oluyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı program, 1 Mayıs Cumartesi günü günü saat 20:00'da başlayacak.