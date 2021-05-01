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İbo Show'da bu hafta kimler var? 1 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları..

İbo Show'da bu hafta kimler var? 1 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları..

Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Peki, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var?