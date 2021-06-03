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- İbo Show'da bu hafta kimler var? 5 Haziran İbo Show yeni bölüm konukları
İbo Show'da bu hafta kimler var? 5 Haziran İbo Show yeni bölüm konukları
Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Peki, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var?
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 17:28
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranların eğlence ve müzik programı İbo Show deam ediyor.
Cumartesi akşamını şenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak. Seyirciler, bu hafta İbo Show'da kimler var? sorusunu araştırıyor.
Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..
5 HAZİRAN İBO SHOW KONUKLARI
Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor.
İbo Show'un bu haftaki konukları Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter olacak.