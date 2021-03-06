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- İbo Show'da bu hafta kimler var? 6 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
İbo Show'da bu hafta kimler var? 6 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 09:15
Ekranlara verdiği uzun bir aradan sonra yeniden dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show'da nostalji rüzgarları estiriyor.
Sanat dünyasından birbirinden değerli isimleri konuk olduğu İbo Show'da bu hafta kimler var? sorusu izleyicilerine gündeminde yer alıyor.
16. bölümü yayınlanacak olan İbo Show'un yeni bölüm konukları açıkladı. İşte İbo Show'a konuk olacak olan isimler..
6 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbo Show'un 6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümüne Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk oluyor.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü 6 Mart cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.
Türkücü İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.