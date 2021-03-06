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İbo Show'da bu hafta kimler var? 6 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show'da bu hafta kimler var? 6 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Tatlıses, cumartesi akşamları seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Peki 16. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show yeni bölüm konukları kimler?