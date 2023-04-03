İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten Miami pozları! "Boyunu nasıl uzattın" İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Miami tatilinden kareler paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Babası gibi müzik kariyerine soluksuz devam eden Dilan Çıtak, sevgilisi Levent Dörter ile dünya evine girdi.

Evliliğin keyfini süren ünlü isim, zaman zaman magazine de yansıyor.

Öte yandan sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilan Çıtak, son pozlarıyla şaşırttı.

Miami'den pozlar

Tatil için soluğu Miami'de alan Dilan Çıtak Tatlıses Dörter, boydan peş peşe kareler paylaştı.

Fiziği ile dikkat çeken 33 yaşındaki Çıtak'ı görenler, tanımakta zorlandı.

Bacak boyu dikkat çeken Dilan Çıtak' "Boyunu mu uzattın", "Ramazan'da bu poz olmadı", "Fıstık olmuşsun" yorumları geldi.