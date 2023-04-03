İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten Miami pozları!

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Babası gibi müzik kariyerine soluksuz devam eden Dilan Çıtak, sevgilisi Levent Dörter ile dünya evine girdi.

Evliliğin keyfini süren ünlü isim, zaman zaman magazine de yansıyor.

Öte yandan sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilan Çıtak, son pozlarıyla şaşırttı.

İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten Miami pozları!

Miami'den pozlar

Tatil için soluğu Miami'de alan Dilan Çıtak Tatlıses Dörter, boydan peş peşe kareler paylaştı.

İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten Miami pozları!

Fiziği ile dikkat çeken 33 yaşındaki Çıtak'ı görenler, tanımakta zorlandı.

İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten Miami pozları!

Bacak boyu dikkat çeken Dilan Çıtak' "Boyunu mu uzattın", "Ramazan'da bu poz olmadı", "Fıstık olmuşsun" yorumları geldi.