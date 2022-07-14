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    İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Çelikkol sosyal medyayı sallıyor! 'Fahriye'nin ikizi'

    5İbrahim Çelikkol'un 5 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu Mihre Çelikkol, güzelliğiyle gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 16:01
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    İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Çelikkol sosyal medyayı sallıyor! 'Fahriye'nin ikizi'

    İbrahim Çelikkol 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlendi. Çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına aldı.

    Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili hakkındaki boşanma dedikoduları doğru çıktı.

    Çelikkol ve Mutlu 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

    Mihre Mutlu-Fahriye Evcen benzerliği

    Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü bitiren Mihre Mutlu, kendi ofisini açtı. Anne olmanın keyfini süren Mutlu, oğlu Ali ile zaman geçiriyor.

    38 yaşındaki İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

    Instagram'da birbirinden güzel karelerini takipçileriyle paylaşan Mihre Mutlu,  takipçileri tarafından Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e benzetiliyor.

    İbrahim Çelikkol un eski eşi Mihre Çelikkol sosyal medyayı sallıyor! Fahriye nin ikizi #1

    İbrahim Çelikkol un eski eşi Mihre Çelikkol sosyal medyayı sallıyor! Fahriye nin ikizi #2

    İbrahim Çelikkol un eski eşi Mihre Çelikkol sosyal medyayı sallıyor! Fahriye nin ikizi #3

    İbrahim Çelikkol un eski eşi Mihre Çelikkol sosyal medyayı sallıyor! Fahriye nin ikizi #4


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