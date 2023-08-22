İbrahim Selim'in sevgilisi kızıl saçları ve beyaz teniyle beğenildi!
ensonhaber.com

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, aşkını ilan etti.

Bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile yaşayan Selim, gönlünü yeni bir güzele kaptırdı.

İbrahim Selim sevgilisi ile pozlarını 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaştı.

İbrahim Selim'in sevgilisi kızıl saçları ve beyaz teniyle beğenildi!

Gizemli güzel ortaya çıktı

Daye Ay olduğu öğrenilen gizemli güzelin Instagram kareleri görenleri hayran bıraktı.

İbrahim Selim'in sevgilisi kızıl saçları ve beyaz teniyle beğenildi!

Kızıl saçları ve beyaz teniyle birbirinden cesur pozlara imza atan Ay, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İbrahim Selim'in sevgilisi kızıl saçları ve beyaz teniyle beğenildi!

Selim'in sevgilisini öpmelere doyamadığı pozlar sosyal medyada çok beğenildi.

İbrahim Selim'in sevgilisi kızıl saçları ve beyaz teniyle beğenildi!
İbrahim Selim'in sevgilisi kızıl saçları ve beyaz teniyle beğenildi!
İbrahim Selim'in sevgilisi kızıl saçları ve beyaz teniyle beğenildi!