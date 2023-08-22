İbrahim Selim'in sevgilisi kızıl saçları ve beyaz teniyle beğenildi! "Mine Tugay sandık" Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, sosyal medya hesabından sevgilisi Daye Ay ile fotoğraflarını yayınladı.

ensonhaber.com Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, aşkını ilan etti. Bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşayan Selim, gönlünü yeni bir güzele kaptırdı. İbrahim Selim sevgilisi ile pozlarını 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaştı. Gizemli güzel ortaya çıktı Daye Ay olduğu öğrenilen gizemli güzelin Instagram kareleri görenleri hayran bıraktı. Kızıl saçları ve beyaz teniyle birbirinden cesur pozlara imza atan Ay, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Selim'in sevgilisini öpmelere doyamadığı pozlar sosyal medyada çok beğenildi.