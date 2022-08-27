İbrahim Tatlıses konseri için ödenen ücret dudak uçuklattı! Müşteriler sıraya girdi..

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Çeşme konseri için ödenen rakamlar dudak uçuklattı.Sosyal medya bu konuyu konuşuyor..

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün Bodrum'da büyük bir trafik kazası geçirdi.Kazadan yaralı olarak kurtulan Tatlıses'i kazanın olduğu günün akşamında Çesme'de konser verdi.

Ayakları alçılı şekilde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses'in konserini izlemeye gelenlerin ödediği ücret sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İbrahim Tatlıses'in konserini dinlemeye gelen izleyicilerin ödediği konser ücreti adeta dudak uçuklattı.

Dudak uçuklatan fiyatlar

İbrahim Tatlıses'in Çesme'de verdiği konseri en önlerden izlemek isteyenler 20 bin lira gibi bir ücret ödedi.Konserin diğer biletleri ise 4 bin ile 10 bin lira arasında değişkenlik gösterdi.