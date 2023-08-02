İbrahim Tatlıses müjdeyi verdi! "2 aya kadar..." Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yayından kaldırılan programını sevenleriyle yeniden buluşturmaya hazırlanıyor. Tatlıses, "İboshow Tatlıses Tv'ye yapacağız" açıklamasıyla müjdeli haberi duyurdu.

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Star TV ekranlarında yayınlanan ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show yayın hayatına ara vermişti.

Eski eşiyle birtakım problemler yaşayan İbrahim Tatlıses yeni sezon için ekibiyle birlikte yeni kanal arayışına girmişti.

Tatlıses Twitter hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyurdu.

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Usta sanatçı sosyal medya hesabından İbo Show programının başlayacağının sinyallerini verdi.

Tatlıses yaptığı paylaşımda; "Her kanalda dizi dizi sıraya girdik İboshow Tatlıses Tv'ye yapacağız stüdyo hazırlığımız bir aya biter 2 aya kadarda sizlerle olacağımız için çok mutluyuz İboshow sizlerle olacak herkese yer vereceğiz.!!"

Tatlıses'in verdiği müjdeli haber sonrası birçok sosyal medya kullanıcısından destek mesajları geldi.