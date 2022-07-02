İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den cesur poz! Gömleğin düğmelerini açtı

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla büyük beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.Cesur pozları ile gündem olan Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alıyor.

Instagram'da 477 bin takipçisi bulunan Şefkatli sık sık eşi İdo Tatlıses ile fotoğraflarını paylaşıyor.

Yasemin Şefkatli'nin "Çekerken çekilmişim" notuyla paylaştığı pozlar takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şefkatli, gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sarı mayosuyla poz verdi..