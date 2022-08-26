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    İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin sosyal medyayı salladı!

    Gülşen Tatlı'nın kızı Berfin'i sosyal medya hesabından paylaşması ile İbrahim Tatlıses'in torunu ortaya çıktı.İşte, dünyalar güzeli Berfin'in son hali...
    • 26.08.2022 - 13:25
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    İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin sosyal medyayı salladı!

    İbrahim Tatlıses'in şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor.

    İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

    Gülşen Tatlıses, kızı Berfin'in fotoğrafını paylaştı.

    Böylece İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak olan torunu Berfin, Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıktı.

    Berfin'in son hali, dedesi İbrahim Tatlıses'e benzetildi.

    Son olarak Tatlıses ile güzel torunu Berfin'in bu karesi ortaya çıktı.

    İbrahim Tatlıses in güzeller güzeli torunu Berfin sosyal medyayı salladı! #1

    İbrahim Tatlıses in güzeller güzeli torunu Berfin sosyal medyayı salladı! #2

    İbrahim Tatlıses in güzeller güzeli torunu Berfin sosyal medyayı salladı! #3

    İbrahim Tatlıses in güzeller güzeli torunu Berfin sosyal medyayı salladı! #4


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