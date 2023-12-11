İbrahim Tatlıses'in kara gözlü Berfin'i bakın hangi mesleği seçti! "Toruna söz geçmiyor" İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in güzelliği sosyal medyaya damga vurdu.

ensonhaber.com

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Tatlı’dan Ahmet, Gülden ve Gülşen olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.

Gözlerden uzak büyüyen çocukları arasından Gülşen Tatlı, evli ve bir kız çocuğu annesi.

Yani, İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli bir kız torunu bulunuyor.

Merak edilen İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçili, şimdilerde gençliğini baharında.

Reklamcılık okuyor

Dünyanın ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Harran Üniversitesi'ne giden torun Berfin Karakeçili reklamcılık eğitimi alıyor.

Sosyal medya hesabını kilitli tutan Berfin’in son hali, dedesi İbrahim Tatlıses’e benzetiliyor.

Kara kaşlı kara gözlü Berfin, güzelliğiyle görenlerin beğenisini topluyor.