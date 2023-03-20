İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı toruna bakın! Gören hayran kalıyor "Tam bir esmer güzeli" Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen torunu görenleri şoke etti. Tam bir genç kız olan Berfin, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin…

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak dışında 5 çocuğu daha bulunuyor. İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Tatlı’dan Ahmet, Gülden ve Gülşen olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor. Gözlerden uzak büyüyen çocukları arasından Gülşen Tatlı, biricik kızı Berfin’in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sanatçılığının yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen torunu görenleri şoke etti. Güzelliğiyle dikkat çeken İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin, kocaman bir kız oldu, fotoğraflarıyla büyük övgüler aldı. Berfin’in son hali, dedesi İbrahim Tatlıses’e benzetildi. İşte Tatlıses'in sır gibi saklanan torunu... Berfin’in güzelliğine yorum yapanlardan biri de teyzesi Zübeyde Melek oldu. İbo’nun Perihan Savaş’tan olan kızı Zübeyde Melek, Berfin’in fotoğrafının altına “Dünya güzeli maşallah” sözlerini ekledi.