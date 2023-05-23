İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken Sinan Oğan paylaşımı: 'Doğru yoldasın patron' Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan hakkında bir paylaşım yaptı. İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı..

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan dün yaptığı açıklama ile 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan'ın bu açıklaması sosyal medyada gündeme otururken Millet İttifakı destekçileri Oğan'a yönelik karalama kampanyasına başladılar.

İkinci turda Cumhur İttifakı ile hareket edeceğini açıklayan Sinan Oğan'a bazı ünlü isimler tepki gösterirken ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses yaptığı paylaşım ile Sinan Oğan'a destek verdiğini açıkladı.

İbrahim Tatlıses'ten Sinan Oğan'a destek

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sinan Oğan'a destek verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses şu ifadelere yer verdi;

"Sinan Oğan’ı tebrik ediyorum doğru yoldasın patron"