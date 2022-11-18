İç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı! Ece Seçkin cesur pozlarıyla instagramı salladı!

Şarkıcı Ece Seçkin sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile takipçilerinin beğenisi topladı. İşte ünlü ismin son paylaşımı..

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin iddialı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her paylaşımı binlerce beğeni alan Ece Seçkin sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alıyor.

Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan başarılı şarkıcı sık sık fotoğraf paylaşarak takipçileriyle etkileşim halinde oluyor.

Ece Seçkin Ağustos 2012’de Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Birçok popüler şarkısı bulunan Seçkin geçtiğimiz sene dünya evine girdi.

31 yaşındaki Ece Seçkin 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlendi. Mutlu bir evlilik süren sanatçı son olarak paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.

İşte Ece Seçkin'in son instagram paylaşımı..