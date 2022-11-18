Petrol
86.42
-3.74%
Euro
19.2893
-0.05%
Dolar
18.617
0.12%
Altın
1.051
-0.18%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
318.443
0.47%
BTXN Coin
6.55
-0.45%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    İç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı! Ece Seçkin cesur pozlarıyla instagramı salladı!

    Şarkıcı Ece Seçkin sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile takipçilerinin beğenisi topladı. İşte ünlü ismin son paylaşımı..
    • 18.11.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı! Ece Seçkin cesur pozlarıyla instagramı salladı!

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin iddialı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her paylaşımı binlerce beğeni alan Ece Seçkin sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alıyor.

    Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan başarılı şarkıcı sık sık fotoğraf paylaşarak takipçileriyle etkileşim halinde oluyor.

    Ece Seçkin Ağustos 2012’de Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Birçok popüler şarkısı bulunan Seçkin geçtiğimiz sene dünya evine girdi.

    İç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı! Ece Seçkin cesur pozlarıyla instagramı salladı! #1

    31 yaşındaki Ece Seçkin 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlendi. Mutlu bir evlilik süren sanatçı son olarak paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.

    İşte Ece Seçkin'in son instagram paylaşımı..

    İç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı! Ece Seçkin cesur pozlarıyla instagramı salladı! #2

    İç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı! Ece Seçkin cesur pozlarıyla instagramı salladı! #3

    İç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı! Ece Seçkin cesur pozlarıyla instagramı salladı! #4

    İç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı! Ece Seçkin cesur pozlarıyla instagramı salladı! #5


    Kapalı Maraş'a 2 yılda 750 bin ziyaretçi
    Yaşam

    Kapalı Maraş'a 2 yılda 750 bin ziyaretçi

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Ayşegül Yıldız, merak edilenleri Ensonmagazin özel yayınımızda açıkladı
    Magazin

    Ayşegül Yıldız, merak edilenleri Ensonmagazin özel yayınımızda açıkladı

    Görüş Bildir