Hem sosyal medya paylaşımları hem de şarkılarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa iç çamaşırlı pozuyla konuşuldu. Tilki'nin cesur pozuna takipçilerden yorum yağdı.

Yayınladığı şarkılarıyla sık sık konuşulan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngilizce şarkısına çektiği klibiyle takipçilerden birçok olumlu ve olumsuz eleştiri alan ünlü isim, bu kez iç çamaşırlı paylaşımıyla konuşuldu.

Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozuna yorum yağdı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ünlenen ve Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya gelen genç isim, 2016 senesinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla akıllara kazınmıştı. Tilki, o dönemden itibaren şarkılarıyla gündeme gelmeyi sürdürdü.

2016 senesinde Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısının sonrasında "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükseldi. Tilki, böylece şöhret basamaklarını tek tek tırmanmış oldu.

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile 2019 senesinde anlaşma imzalayan ve sonrasında İngilizce albüm yapan ünlü isim, Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atıldı.

"Gözlerimiz kamaştı"

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan genç isim, bu defa iç çamaşırlı bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Yere uzanıp ser serpe poz veren ünlü isme takipçilerinden "Gözlerimiz kamaştı", "Anladık güzelsin Aleyna" yorumları yağdı.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...







